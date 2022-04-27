快篩實名制明天(28日)上路，但現在仍有許多民眾被匡列隔離後，過數天都沒拿到居家隔離通知書（居隔單），也沒有防疫包。中央流行疫情指揮官陳時中今天說，還沒取得居隔單，或是任何物資都沒拿到的民眾，若已符合自主防疫階段，最好是請朋友、親戚去幫忙買快篩來用，若都沒有就請里鄰長或關懷中心協助。

指揮中心今公布快篩實名制實施細節，民眾可持健保卡至全台4909家健保藥局與58個偏鄉衛生所購買，採取認卡不認人模式，每人限購一份（5劑），每劑價格100元。

陳時中說，為避免過多人潮塞爆藥局，將比照口罩實名制時的分流機制，採周一、三、五讓身分證字號尾數為單號的民眾購買，雙號則於周二、四、六購買，周日則開放全民購買。

陳時中呼籲，每天口罩實名制平台將釋出約200萬劑，大家一定都買得到，但呼籲民眾不要擠在一開始購買，且家庭成員中也不用人人買，小家庭約一人購買五劑就足夠，大一點的家庭再買到十劑，等有需要才用。

不過有許多被匡列的民眾，近期遲遲等不到居隔單與防疫包，縮為3+4隔離方案後，雖然早已解隔卻沒快篩試劑可用。陳時中說，這些民眾最好是請朋友、親戚協助購買快篩試劑，或者可找鄰里長幫忙，當然地方的關懷中心也隨時能夠提供援助。