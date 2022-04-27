曾姓少年等人在公園外聚集。（翻攝畫面）

三峽確診男居隔外出遭罰被嘲笑 友糾眾教訓又被查出居隔對象

新北市三峽區詹姓國中生疑因取笑居隔外出遭罰男子，引起隔壁班曾姓同學不滿，本月24日遭曾姓少年糾眾圍毆，造成全身多處擦挫傷，所幸無生命危險。三峽警方循線查出曾少等9人涉案，赫見其中吳姓少年也是居隔對象，全案除以傷害、妨害秩序罪嫌函送新北少年法庭偵辦，違反居家檢疫規定也已函送新北市衛生局裁罰。

日前新北市三峽區18歲男子確診居家照護，卻將手機放在家中外出打球購物，還在IG發限時動態，遭新北市衛生局重罰150萬元，詹姓少年公開嘲笑該男「白癡」，與確診男熟識的隔壁班曾姓少年得知，趁詹少在二鬮路巷內公園打球時，糾集8名同學友人到場將詹少痛毆一頓，隨後騎乘機車逃逸。

警方調閱監視器畫面，循線通知曾少等8人到案，查扣棍棒1支、摺疊刀2支等證物，吳姓少年因是列管居家隔離對象，暫未到案。到案少年均坦承犯案，是否受人教唆警方還在深入調查。

偵訊後，全案依傷害、恐嚇、妨害秩序罪嫌函送新北少年法庭偵辦，吳姓少年另以違反居家檢疫規函送衛生局裁罰，少年無照騎車部分警方也已開單告發。