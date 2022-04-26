開出5倍以上薪資、不限學歷學校，陸企華為面向全球再招聘「天才少年」。（華為官網）

尖端人才是面向未來的競爭力。《證券時報》報導，4月25日，華為再次發佈面向全球招募天才少年的招聘計劃。英雄不問出處，華為對應聘者不限學歷和學校，但是要求在數學、計算機、物理、材料、芯片等相關領域有特別建樹並有志成為技術領軍人物。

今年3月，時任華為輪值董事長郭平在華為2021年報發佈會上表示，人才、科研投入和創新精神是華為能夠賴以生存和發展的基礎，過去兩年大約招聘了應屆優秀畢業生2.6萬人，其中包括超300名「天才少年」。2022年，計劃還要招聘1萬多優秀應屆畢業生。

2019年6月，華為創始人兼首席執行官任正非簽署了一份內部文件，第一次提出了「天才少年」招聘計劃，從全球範圍內招募優秀青年，「這些天才少年就像『泥鰍』一樣，鑽活華為的組織，激活華為的隊伍。」按照彼時計劃，「天才少年」的薪酬分為三檔，最高檔為182萬至201萬元（人民幣，下同），第二檔為140.5萬至156.5萬元；第三檔為89.6萬至100.8萬元。

★再向全球「天才少年」伸出橄欖枝

華為在「天才少年」招募公告中指出，不限制學歷和學校，要求在數學、計算機、物理、材料、芯片、智能製造、化學等相關領域有特別建樹並有志成為技術領軍人物。同時，如果有重量級科研成果／論文／專利、頂級實驗室／尖子班（資優班）畢業、國際頂級競賽獲獎等會成為應聘者的加分項。

對於應聘的天才少年，華為稱，將為他們提供世界級挑戰性課題；大牛導師，全球化的視野、平台和資源；5＋倍薪酬。

實際上，華為的「天才少年」計劃最早為外界所知，源於華為創始人、CEO任正非2019年在公司經營管理團隊EMT的一段講話。他稱：「華為公司未來要拖著這個世界往前走，自己創造標準，只要能做成世界最先進，那我們就是標準，別人都會向我們靠攏。今年我們將從全世界招進20至30名『天才少年』，明年我們還想從世界範圍招進200至300名。這些天才少年就像『泥鰍』一樣，鑽活我們的組織，激活我們的隊伍。」

早在2019年7月，華為創始人任正非就簽發過一則《關於對部分2019屆頂尖學生實行年薪制管理的通知》，稱要打贏未來的技術與商業戰爭，首先要用頂級薪酬吸引頂尖人才，華為將從全世界招進20至30名「天才少年」，且逐年增加。「天才少年」的工資共分三檔，其中最高年薪可達201萬元。

華為官網顯示：「我們在尋找這樣的天才少年，夢想以科技的力量讓世界變得更美好，樂於探索未知，渴望從事最前沿的科技研究，有志於成為技術領軍人物，敢於創新、敢為天下先。」

★「讓天才成群而來！」

人才、科研和創新精神，被認為是華為賴以生存和發展的三個重要要素。

今年3月28日，在華為2021年業績發佈會上，時任輪值董事長郭平表示，「過去兩年大約招聘了應屆優秀畢業生2.6萬人，其中有超過300多是我們定義的『天才少年』。2022年，我們計劃還要招聘1萬多應屆畢業生。我想只有優秀的人才才能夠解決華為現在的狀況，使得華為能夠進一步發展。」

「華為公司的真正價值在於，長期在研發上的投資，所沈澱和積累起來的研發能力、研發隊伍、研發平台，這才是華為公司構建長期、持續競爭力的核心。」在發佈會上，華為首席財務官孟晚舟也如是表示。

2021年，華為研發投入1427億元，佔銷售收入的22.4％，2011年至2021年累計研發費用超過8450億元。同時，2021年華為從事研究與開發的人員約10.7萬名，約佔公司總人數54.8％。

「只有優秀的人才，才能夠解決華為的現狀，使得華為有更進一步發展。」郭平在會上強調。

實際上，任正非對於人才問題也多次發聲，透露出「求賢若渴」的態度。

在2020年10月研發應屆生招聘座談會上，任正非表示，2021至2022年是華為求生存、謀發展戰略攻關最艱難的2年，在公司聚焦的業務領域，作戰需強大的隊伍，要有足夠水平的兵力才能集中優勢兵力打贏「殲滅戰」。要敢於吸收國內、外人才，不拘一格降人才。企業有足夠的錢，足夠大的空間，容納天下英才，發揮他們的創造才華。

對於挖角人才，任正非認為途徑有很多，包括多與業界大咖、優秀學校校長、世界大賽主席等溝通交流，擴大優秀人才的挖掘來源，作為重點的重點去抓。

同時，在全世界範圍內，要關注海外博士和軟體人才的引進，善於發現有洞察能力的年輕人。任正非還表示，特別要關注東歐籍學生群體在全球的成長與挖掘。可以引外籍博士來中國做博士後。外國學生包括了世界各人種、各國各民族。

值得一提的是，今年1月，華為就宣佈，兩名俄羅斯「天才少年」加入了華為俄羅斯下諾夫哥羅德研究所，其中一位是22歲的Valeria Ryabchikova，曾獲第44屆國際大學生程序設計競賽（ICPC）冠軍。另一位是年僅20歲的Ilya Khlyustov，也已進入下屆ICPC總決賽。

據悉，在大陸國內，2022年首個亮相的華為「天才少年」是來自本碩博均就讀於復旦大學信息科學與工程學院的林田。

據微信公眾號「復旦大學」介紹，2019年，林田在國際頂級期刊上發表論文，受到了華為的關注。在接觸瞭解後，華為與其所在實驗室建立合作了科研項目。2021年暑假，林田進入華為無線產品部門實習，瞭解具體的工作情況，部門主管推薦他去參加「華為天才少年」的面試。