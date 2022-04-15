大樹(6469)下午舉行法說會，對於大陸疫情多點爆發，公司強調大陸展店計劃未變，仍在密切關注當中，適當的做滾動式調整。去年進軍的寵物店，今年仍將持續拓點，預期展店至20家時，就能夠出現規模經濟。

大樹指出，目前台灣藥局連鎖率僅20%，比照美日大陸發展進程，推估2032年台灣藥局連鎖率可達50%，即台灣連鎖藥區可達4000店，其中前兩大品牌可達2000店。大樹2020年達成200家目標，成為台灣最大連鎖藥局，2021~2022年，商圈大型店將達240家，社區小型店將達50家。2023~2025年目標開500家，接下來每年目標是追求20%的店數成長。

2021年合併營收112.7億元，年成長30.6%，營益率提升至4.36%，較前一年的2.61%大增，稅後淨利大增近1.1倍，EPS達5.83元，營收、獲利、EPS同創歷史新高。大樹董事會決議擬配現金股利2.57元、股利股利2.57元，合計5.14元。