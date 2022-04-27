新冠肺炎疫情持續延燒，衛福部長陳時中能否在年底順利參選台北市長，也成為各界關注的焦點。前民進黨立委郭正亮認為，若疫情一直沒有達到高點，陳時中怎麼走得掉？同時，他看完最近幾份關於陳時中的民調後指出，若在疫情緩和前硬要讓陳時中參選，會變成箭靶。

郭正亮今天(27日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，PCR檢測能量決定每天最高能有多少人被確診，但這有如大海撈針，「以目前檢測能量，能維持每天5萬人嗎？」若高點一直都不來，陳時中怎麼走得掉？假設累積確診人數只到200多萬，陳時中7月中宣布要參選，「這怎麼弄？」人家會覺得疫情嚴重，確診數沒有明顯下滑。

郭正亮指出，自己看到最近的民調結果顯示，即使對陳時中防疫有意見，或肯定他的防疫，也都不認為他可以去選台北市長。《美麗島電子報》民調進行的時候，疫情還未升溫，「我認為一定會有些變化，4月21日才幾個人確診？」在民調下降的情況之下，大家更不認為陳時中可以走，就會有這種情緒出現。

郭正亮坦言，如果硬要宣布陳時中參選，國民黨所有縣市的人都會來打他，他會變箭靶，「怎麼這樣提名？」防疫還沒結束，各地都會有感覺，所以也有人在思考這問題，要評估疫情對民調影響，推到8月再做決定。