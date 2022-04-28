昨（27日）召開的大陸國務院常務會議指出，5月1日至年底，對符合條件的快遞收派服務收入免征增值稅。儘快推出1000億元（人民幣，下同）再貸款支持交通運輸、物流倉儲業融資。今（28日）早盤，A股中的倉儲物流概念股集體飆漲。

第一財經報導稱，從大陸全國物流保通保暢最新發布的運行數據來看，當前，大陸全國貨運物流持續恢復。

資料顯示：4月26日，大陸全國鐵路運輸貨物1103.9萬噸，較上日下降0.73％；大陸全國高速公路貨車通行量739.87萬輛，較上日上升2.81％；重點港口完成貨物輸送量3383.4萬噸，較上日增長3.7％，完成貨櫃輸送量73萬標準貨櫃，較上日增長0.6％；民航保障貨運航班746班，其中國際貨運航班542班，國內貨運航班204班，較上日上升20.7％；郵政快遞攬收3.00億件，較上日上升1.4％；投遞2.94億件，上升2.8％。

中銀證券認為，伴疫情時代下，生活物資的即時配送需求將呈現台階式上升趨勢，進而基於對生活物資戰略保障性思維將逐步強化，城市群周邊前置倉儲網路優化完善、倉儲物流自動化智慧化水準提升有望加速。因此，疫情催化物流效率提升也將拉動新的投資機會。