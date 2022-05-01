交通部長王國材（右）今下午抵達花蓮站，對今天出勤的台鐵與公路總局員工致上謝意。（羅亦晽攝）

立法委員傅崐萁（中）與交通部長王國材（右）今下午視察花蓮站疏運狀況，一起聽花蓮運務段長吳金添（左）講解今天花蓮站整體的疏運狀況。（羅亦晽攝）

台灣鐵路工會今發起勞動節不加班，台鐵表定所有列車全面停駛，交通部推出「類火車」交通應變計畫疏運旅客。交通部長王國材今下午抵達花蓮站，先對今天出勤的台鐵與公路總局員工致上謝意，隨後再與立法委員傅崐萁視察疏運狀況，給予今天整體疏運狀況不錯的評價。傅則盼行政院能授權交通部與工會達成協議，讓停駛的事件盡快落幕。

交通部長王國材今早8時，先到台東站視察疏運狀況，隨後搭乘公務車抵達花蓮玉里站，並上車搭乘類火車客運0952次前往瑞穗站，隨後再改搭公務車直達花蓮站，與立委傅崐萁一起聽花蓮運務段長吳金添講解今天花蓮站整體的疏運狀況，並替今天出勤的台鐵及公總員工加油打氣，感謝他們願意加班，協助疏運旅客。

王國材表示，目前台鐵加開的18列次中，已開出了8列，共2600多人搭乘，類火車則是搭載了1400人次，且均照時刻表順利發車，自己則台東往花蓮途中搭乘一段，台9線今天路況好，因此整個速度、及準點抵達都在預期範圍。

王國材說，交通部雖然要站在民眾疏運立場擬定應變計畫，但還是會持續和工會進行溝通，大家都是台鐵人，期待台鐵往好的發展進行，因此提出公司化版本，且傅委員也盡量幫大家爭取，因此在朝野協商前， 會積極與工會溝通、討論，將好的意見會納入公司化改革的重要項目。

傅崐萁表示，過去每逢年節，台北行經台9線到花蓮，恐需10個小時，而此次台鐵停駛，不確定因素高，以致許多遊子並未返鄉，不過很難想像未來端午節、中秋節、國慶日等國定假日再次面臨停駛的狀況，希望台鐵、交通部與公會能盡快協談，讓火車能恢復正常行駛。

傅崐萁說，王部長與工會的協商，相當溫和且有誠意，因此工會跟交通部協商的爭執點已逐漸縮小，希望行政院充分授權部長盡快跟工會達成協議，給予他最大的力量，讓此事盡快落幕。

此外，今其中一班從花蓮開往玉里的類火車，停靠在壽豐站時，不慎撞到車站限高桿，造成車損，對此，王國材說明，過去鮮少有大客車開到車站旁邊停靠，因此該名司機開抵壽豐站時，準備迴轉時，車頭稍微卡到禁高位置，稍微受損，不過司機負責任的繼續開往下一站，被該站公總同仁發現後，立刻幫他換車，沒有造成人員傷亡。