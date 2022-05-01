台鐵員工響應「五一不加班」，今（1）日表定列車全部停駛，交通部祭出12條「類火車」路線疏運，用遊覽車去跑台鐵路線。不過有網友爆料表示，花蓮壽豐有類火車撞到限高桿，車頭凹陷，還照常行駛。網友酸爆表示：「連事故都要類火車，厲害了」。「類事故啦」、「連類火車都能出事，不忍噓」。

有網友在PTT上PO文表示，壽豐類火車撞到限高杆，停駛，笑死！世界怎麼跟得上台灣？不要太不滿，現在知道台鐵常常出事故的原因在哪了吧？就是高層的管理，說個八卦，記得幾年前，忘記普悠瑪還太魯閣號，鬆軔不良，強行硬開到下一站，發現燒軸，搞一搞之後正常了，又像沒事般繼續開，後來一年多就發生普悠瑪翻車了。

對此，公路總局表示，該班類火車第3班車，上午7點發車，一路從花蓮開到台東，車上沒有旅客。這班車已經不再開了，變備用車，該車因為輕輕碰到壽豐站車站上面限高樑後凹陷，不影響行駛。