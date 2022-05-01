▲5月1日台鐵停駛，基隆民眾轉由客運往返台北。（陳敬哲攝）

5月1日台鐵停駛，上午僅有1144車次區間車開往基隆，在9時49分到達。（陳敬哲攝）

1日因台鐵工會發起罷工，絕大多數列車都沒有發車，然而基隆許多民眾來往台北常選擇火車，今天則都要搭乘客運，一早不熟悉就有不熟悉客運站牌通勤族，在找合適路線，也有民眾提早1個小時出門，擔心上班會遲到。

上午基隆因東北季風影響下著雨，通勤族紛紛打著傘到客運站前排隊，24歲張先生平時習慣搭火車往返台北，他說，長期買台鐵與台北捷運定期票，搭乘火車時間容易掌控，前幾天知道火車停駛訊息，因此提早1個小時出門。

張先生強調，自己不責怪台鐵員工，台鐵高層應給他們妥善休息，而不是一直要求加班配合輸運。

台鐵基隆車站內，平時顯示火車班次狀況LED顯示器，所有列車都顯示停駛，僅有1203車次與1253車次兩班列車，由基隆開往北湖與新竹，上午僅1144車次由新竹開往基隆，中午則是1186車次，由北湖開往基隆。

1144車次在9時49分抵達基隆，乘客相對稀疏，由桃園來到基隆40歲黃小姐，接受採訪時略帶興奮說，很幸運能搭到上午唯一到基隆區間車，除了火車以外，自己不清楚有什麼樣大眾運輸工具能到基隆，班車資訊在網路上查詢到。

台鐵基隆車站計算，搭乘1144車次區間車到基隆旅客約有51個人；站長應志清表示，列車停駛訊息事前都有公告，新聞媒體也都有報導，今天到基隆車站的人不多，如果有民眾前來搭車，車站內有設立諮詢站，協助轉乘公路運輸。