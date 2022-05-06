3年前擔任雲林縣北港鎮鎮長的蕭永義，多次濫用清潔隊員人事進用及核定之權，共收賄750萬元，讓6人成為清潔隊正式隊員，最高法院依不違背職務收受賄賂罪將他判刑10年2月，褫奪公權8年，沒收不法所得750萬元，全案定讞，已通知檢方啟動防逃機制。

去年已遭懲戒法院判決撤職的蕭永義，為償還競選期間所積欠之債務，及應付平日之紅白帖支出，在2019年到2020年間，透過友人買賣北港鎮「正式清潔隊員」職缺，要求或期約、收受120至150萬元不等之賄賂，共750萬元。

蕭男收賄後，利用鎮長核定正式清潔隊員的職權在甄選評分後，核定陳男等6人為北港鎮正式清潔隊員，雲林地方法院一審依貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪共6罪將蕭判刑10年2月，蕭不服提上訴。

台南高分院二審斥責蕭男罔顧選民付託，敗壞官箴，嚴重斲傷國民對於公務員執行職務之公正性、廉潔性之信賴，惟念及蕭在審理中終知坦承犯行，仍判刑10年2月，最高法院駁回上訴確定。