和美鎮長阮厚爵公開鞠躬道歉，並表示已經三劑都打完。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情發燒，昨天已新增8名獅子會聚餐中標，彰化警分局昨晚臨檢彰化市民生路KTV，和美鎮長阮厚爵和好友10人租下包廂聚會唱歌，警方臨檢，阮厚爵走出包廂、脫下口罩抽菸，警方表示已違反防疫，引起爭執，阮厚爵脫口「你大啥？」警察回「很小啦，鎮長你不要這樣」。影片流出引起嘩然，阮厚爵今天鞠躬道歉，表示身為公眾人物做出差勁的示範，真的對不起。

彰化警分局表示， 20日晚上八點多在彰化市民生路自助式KTV實施臨檢，阮姓民眾於戶外未戴口罩將函報衛生局認定及裁處。

據了解，這次包廂聚會約10人，警員臨檢，阮厚爵遞出名片，員警表示，要按照程序臨檢。阮厚爵走到戶外抽菸，警察對他表示，脫口罩抽菸違反防疫規定，阮一時脫口，你真大聲？警察回很小啦，鎮長不要這樣，最後盧了一陣，民生派出所長吳宗翰說，「鎮長你是要煞（結束）還是抹煞（不結束）」最後才結束。

警方強調沒有和民眾衝突，只是發現有民眾脫口罩抽菸，實施蒐證。

阮厚爵今天表示，疫情期間，本人做出不良示範，因為一時煙癮，走出包廂抽菸，脫下口罩，造成社會和其他人恐慌，作為公眾人物，竟然做出如此差勁的示範，真的對不起，深深一鞠躬，然後說已經三劑都打完了。對於昨晚行為，深感懊悔。