苗栗縣政府12日公布消防局人事異動，消防局長徐新淵將在15日退職，所遺職缺由消防局副局長匡夢麟陞任，並自同日生效。而徐新淵將在15日派任通霄鎮代理鎮長一職。

通霄鎮鎮長陳漢志因涉嫌太陽能光電專區招租收受回扣，去年被依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴羈押，他今年3月交保後遞出辭呈，苗栗縣府目前派簡任祕書陳永賢代理通霄鎮長職務。

而將代理鎮長的徐新淵，在前縣長劉政鴻任內擔任消防局長，2013年退休後直到徐耀昌上任，再以政務官任用重返局長，徐新淵此次退職後，15日派任通霄鎮代理鎮長一職。

新上任的消防局長匡夢麟為中央警察大學行政警察學系及中華大學行政管理學系碩士畢業，1992年特種考試警察人員考試乙等考試行政警察人員及格，2019年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，歷任苗縣府消防局科長、內政部消防署秘書、苗縣府消防局大隊長、副局長等職務。