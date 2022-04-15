新北市長侯友宜14日接受媒體採訪時提到，如果每日新增確診病例突破千例，新北市將不會公布足跡，15日基隆市疫情記者會中，記者詢問基隆市有無相同措施，市長林右昌表示，目前沒有打算取消公布足跡，希望能提醒市民提高警覺，如果有風險就使用快篩，或到社區篩檢站採檢。

林右昌指出，基隆市會持續公布確診者足跡，不考慮取消相關措施，主要是為了提醒大家，如果曾經到相同場所，如果有任何疑慮，都可以自己買快篩檢查，或是到社區篩檢站採檢，趕快瞭解自己健康狀況，一旦確診就能立刻採取相關措施，阻斷病毒持續擴散，延緩疫情蔓延速度。

基隆疫情勢必著全台起伏。林右昌說明，15日新增個案破千例，基隆市政府戒慎恐懼，沒有樂觀本錢，社區篩檢站是防疫做前線，民眾應該注意自己身體狀況，只要發現自己身體有異狀，都可以到社區篩檢站採檢，同時通知市政府，也讓親朋好友知道，都有助於防疫措施及早因應，減緩傳播速度。

林右昌強調，民眾自主快篩有助於防範疫情，14日快篩專線有17名快篩陽性民眾，經PCR檢測都確診，15日上午也有5例陽性民眾，仍在PCR複檢中；林右昌補充，最近疫調能看出，咳嗽、喉嚨痛、發燒、肌肉痠痛等症狀，在確診者中很常見，一旦有類似感冒症狀，趕快確認狀況才能保護自己與他人健康。