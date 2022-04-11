桃園市長鄭文燦11日防疫會議指出，桃園長者疫苗覆蓋率是六都第一，但仍要持續提高，宣布15日啟動24個社區接種站，任何年齡層都能來施打莫德納或高端疫苗，也下修年齡到60歲以上都能領700元禮券、桃園好米1包跟愛心計程車免費接送，希望持續提高疫苗覆蓋率。

鄭文燦說，桃園疫苗施打率仍是六都最高，除了長者外，一般疫苗也要提高，目前除在百貨公司、購物中心、賣場等設有快打站外，他宣布15日再啟動社區接種站，有24站提供服務，並在長者限定好禮下修年齡5歲到60歲以上，除有愛心計程車接送，施打完就能領700元禮券、桃園好米1包，一般民眾也能到站施打，但禮券跟好米限定60歲以上領取，希望特別加碼鼓勵提高長者疫苗覆蓋率。

至於學校停課問題，鄭文燦說，教育部正在跟中央流行疫情指揮中心討論新方案，目前確診數1天不到千人，但停課學校已超過100多個，未來對停課規範可能會調整，讓學校營運盡可能正常化。

鄭文燦也提到本周將進行責任醫院聯防會議，討論病床整備、輕症在家照顧責任分區、遠距醫療、送藥方式、醫療後送機制等。