民進黨籍雲林縣議員顏旭懋因涉毒品案，遭檢方求處無期徒刑，引發民進黨檢討聲浪，立委蘇治芬1日邀雲林海線現任鄉鎮長與參選人，前往北港朝天宮宣誓，強調日後從事所有政治、競選活動，必將清白從政，絕不涉入黑金、毒品、暴力、賄選等不法情事，如有違誓，願受神明重懲、人民唾棄。

屏東地檢署去年5月偵辦漁船走私毒品案，發現顏旭懋疑為背後金主，毒品價值逾3億元，且已有部分流入市面，危害社會甚大，4月29日屏東地檢署建請法院量處無期徒刑，併科1500萬元罰金。消息傳出，重創民進黨形象，國民黨抨擊民進黨縱容毒品，要求民進黨與蔡英文主席出面向國人道歉。

蘇治芬針對顏旭懋案，1日邀集雲林海線現任鄉鎮長與參選人15人，包括元長鄉長李明明、土庫鎮長張榮麗、縣議員蔡岳儒、北港鎮長參選人張勝智等人，站在廟埕舉右手向北港朝天宮媽祖宣誓，高喊「對抗黑金，拒絕毒品」，眾人並在看板簽名，請神明為其見證。

蘇治芬表示，顏旭懋案對民進黨的衝擊很大，但大家腳步要更加堅定，面對挑戰，共同努力作得更好。黨綱不允許的絕對不能做，黨內同志要更清白，用更高的道德標準要求自己，用誠信重新贏得人民的信任，這個任務必須以大家集體的行動意志來實現。

地方政壇人士分析，社會大眾對毒品一向是零容忍，顏旭懋涉毒品案，後續影響力道不容小覷，恐影響民進黨年底大選，蘇治芬深耕雲林海線，肩負劉建國競選雲林縣長的輔選任務，如何消除其支持者對毒品案的疑慮，是勝選重要關鍵之一。