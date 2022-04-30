民進黨雲林縣議員顏旭懋疑似捲入毒品走私案，遭檢方起訴求處無期徒刑，消息傳出後引起軒然大波。國民黨台北市議員王鴻薇直言，近幾年綠營與毒品牽涉的案件太過駭人，狂酸「在民進黨多年的努力之下，他們的口號終於成真，台灣真的『毒』立了！」

王鴻薇昨（29）日在臉書表示，顏旭懋被檢方查出是販毒集團背後的大金主，該集團從海外運入800公斤的安非他命，且其中596公斤已流入市面，估計販毒金額約新台幣3億元，遭檢方正式起訴，讓她驚訝地說「民進黨議員竟是大毒梟？」

王鴻薇指出，近幾年綠營牽涉毒品的案件實在太過駭人，除了本次的案件外，包括民進黨台北市黨部前評委召集人之子趙介佑也涉及販毒；民進黨團總召柯建銘之子柯鈞耀的表弟直接從美國寄大麻給他，雖然最後運毒部分不起訴，但柯鈞耀仍被查出有毒品反應，被判緩起訴並自費戒癮。

民進黨雲林縣黨部昨晚緊急發新聞稿稱，尚未正式提名顏旭懋參選，黨部已啟動紀律評議裁決程序，將盡速施以最嚴厲處分，並撤銷其登記資格。

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