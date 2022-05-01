立委劉建國確定代表民進黨參選雲林縣長後，1日在雲林縣東勢鄉復康巴士捐贈儀式上與蘇治芬首度同台，2人互動不多，但均強調沒有所謂「破冰」問題。劉表示將組「雲林團隊」，邀蘇擔任團長一起達成勝選目標。蘇則說不一定會加入，但一定會全力輔選。

民進黨上個月27日提名劉建國參選雲林縣長，與蘇治芬何時同台「破冰」備受矚目，1日復康巴士捐贈儀式上，蘇先抵達會場，劉約10餘分鐘後現身，蘇見劉簽到，主動起身相迎，隨後2人分座內政部長徐國勇兩側，並未交談，捐贈儀式後2人才開始對話，但只討論復康巴士的設備，並未提及選舉事宜。

劉建國受訪時表示，對於雲林縣長選戰，他已構想好要組成「雲林團隊」，邀大家一起為雲林打拼，為此會找機會，慎重誠意邀請蘇治芬立委擔任團長，如果蘇願意，大家共同努力，達成勝選目標指日可待。

蘇治芬則說，劉建國立委長期以來都很關心身心障礙朋友，社會福利是劉的強項，很高興可以有機會與劉一起為身心障礙朋友爭取福利。2人沒有破不破冰的問題，對於年底縣長選舉，黨中央決定人選後，她身為黨員沒有二話，只有一條路走，就是團結才有力。

蘇治芬被問及有無可能接任劉建國競選總部的主任委員，蘇認為每一個競選團隊都有其作戰方法與策略，她完全尊重劉。她希望可以扮演好自己的角色，一定會全力輔選，但不一定要進入劉的競選組織。