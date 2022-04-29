2022年第27屆台大藝術季於今（29）日舉行開幕式，本次展覽主題緊扣後疫情時代氛圍，表達隔離伴隨而來的焦慮、壓抑、孤獨，更在圖書館前設置大型泡泡裝置藝術，代表當前社會的滲透、交融、分化與摩擦現象。

今年度的台大藝術季一改往年由總召個人提案模式，改為招募「策劃團隊」方式，最終獲選的團隊「清潔進行中」，由台大戲劇系學生李昀芷、台灣科技大學設計所學生廖一豪共同提案，是首度召集人跨校合作。

疫情深刻影響社會與人際運作，今年策展緊扣「後疫情時代」氛圍，意欲透過展覽表達在疫情下，隔離的身體使社會大眾重新認知新的邊界與規則，伴隨著焦慮、壓抑、孤獨，一切的感受幾乎是並肩的來到，並包裹著每個人。

「清潔進行中」團隊的設計主軸，期盼回歸自身情感連結，並在總圖書館前大草坪擺放大型泡泡裝置藝術、滾筒洗衣機，象徵疫情如洗衣過程，濕潤原本僵固的狀態，滲透進身體之間，交融、分化，最後摩擦出美麗的髒泡泡。而被泡泡包裹的身體，有些隨風而去，有些隨著水流進下水道，不過最後都會蒸發、擴散，再次以不同濃度回到眾人的生活裡。

台大校長管中閔說，這次藝術季的主軸扣緊後疫情時代人們對於周遭的環境、對於社會的不同的想像、以及對未來的期待等，令他感到相當驚艷。非常高興看到同學發揮創意，也感謝參與團隊花費許多心力設計別出心裁、獨樹一幟的藝術季，希望校內的師生在藝術季期間都能夠共同來參與，分享藝術的快樂。