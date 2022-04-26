科技部107年推動「太空產業關鍵技術研發專案計畫」，補助國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）「具飛行軌跡控制功能之雙節混合式火箭系統與微型量子通訊模組研發」計畫，順利發展出多項火箭技術，將於5月3日清晨在屏東旭海短期科研火箭發射場域首度試射。這也是科技部啟用「短期科研探空火箭發射場域」後的第一項火箭發射任務。

科技部表示，這次發射計畫是ARRC進行HTTP-3A第二節火箭的第一次飛行測試，預計飛行時間8分鐘，飛行高度12公里。

ARRC團隊提到，這次發射為驗證團隊自行開發的「ZIYASim」六自由度任務分析模擬器準確性，以及驗證火箭自主飛行導航控制能力，僅試射第二節火箭。

團隊指出，這枚火箭是一個系統相對複雜的科學設計，發射時也具有相對的風險，此外，當天也可能受到天候不佳影響而使任務延期，但團隊仍將持續科學實驗與測試，試射後所得到的數據分析，將做為下一階段飛行測試參考。

科技部強調，為促進我國太空科技與產業發展，提供各類型探空科學實驗設施，建置短期科研火箭發射場域，是我國邁向完備太空基礎設施的第一步。