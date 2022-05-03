住在富寮里的模範母親洪素就說，很感謝公所專程到家裡到府頒獎，讓她相當感動，疫情期間大家都很緊繃，能夠在這時稍微喘口氣，真的很溫馨。（公所提供／吳建輝南投傳真）

疫情不斷升溫，母親節倒數不少民眾取消餐廳聚餐，改外帶回家享用，也有餐廳推出到府私廚服務，而南投草屯鎮公所今年因應疫情，表揚鎮上模範母親同樣取消餐敘，改由鎮長親自到府頒獎，所有人口罩緊閉齊聚在家裡門口，開心與鎮長合照，此舉也讓家屬直呼真暖心。

草屯鎮長簡景賢帶著里長、公所同仁到模範母親家中拜訪，不過為了防疫考量，全程配戴口罩，並且沒有進到模範母親家中，住在富寮里的模範母親洪素就說，很感謝公所專程到家裡到府頒獎，讓她相當感動，疫情期間大家都很緊繃，能夠在這時稍微喘口氣，真的很溫馨。

簡景賢表示，疫情嚴峻但仍無法阻擋我們對模範母親表達最崇高的敬意，因目前疫情升溫，因此取消歷年母親節的餐敘活動，在徵詢專家建議後，決定改成到府頒獎方式，來感謝辛苦的母親，特別送上精美獎牌、禮品、康乃馨花束、紀念彩帶等，還有專業攝影師幫忙拍照合影留念。

簡景賢說，因為疫情關係，取消往年都會舉辦的餐敘，但仍精心準備餐廳外帶精緻餐點給所有模範母親，讓他們可以在家中與家人分享，儀式感還是要有的，這種尊榮禮遇只限定所有模範母親，感謝她們不畏辛勞，辛苦付出，祝福所有偉大的媽媽，母親節快樂。