喜樂時代桃園店首度與beard papa's異業合作。（喜樂時代提供）

充滿愛與幸福洋溢的五月正式到來，喜樂時代影城桃園A19店驚喜準備母親節雙重好康，即日起至5月8日止，推出680元超值套票組合，會員卡、電影票、飲料、爆米花、點心一次擁有。除此之外，現在購買電影票並於喜樂時代影城桃園店留下GOOGLE5星評論：「我是Gina！我好棒！」即送吉拿棒1份，數量有限送完為止。

活動加碼再送霜淇淋半價優惠，喜樂時代桃園店首度與beard papa's異業合作，購買電影票即送beard papa's新品「白胖胖霜淇淋」系列半價優惠卷1張（優惠券使用方式依照券上所示），限定焦糖和芋頭口味，目前只在beard papa's桃園環球A19門市販售，想嚐鮮的朋友們千萬別錯過。

在低迷的疫情之中送上一點溫暖，為彼此加油打氣，從5月開始各類型的強檔電影輪番登場，包含《奇異博士2：失控多重宇宙》、《捍衛戰士：獨行俠》、《侏羅紀世界：統霸天下》、《小小兵2：格魯的崛起》、《DC超級寵物軍團》、《黑豹：瓦甘達萬歲》、《鞋貓劍客2》、《不可能的任務7》、《蜘蛛人：新宇宙》、《黑亞當》、《驚奇隊長2》、《阿凡達2》、《水行俠2》。