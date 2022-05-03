竹東鎮80歲婦人謝和枝，推動客家文化不餘遺力，曾多次榮獲客家山歌比賽冠軍，被封為客家界「金嗓山歌后」，新竹縣工商婦女服務協會推薦為新竹縣模範母親，縣長楊文科特地拜訪頒發「母儀群倫」匾額等祝賀禮品，希望她繼續傳承客家山歌文化。

謝和枝說，從小常聽家人唱客家歌謠，耳濡目染喜歡客家山歌，1987年開始向徐進堯、林榮煥、賴碧霞和姜雲玉老師學習客家歌謠，參加碧霞鄉土客家民謠樂團，並加入台灣客家山歌團參與客家歌謠及戲劇的演出。

謝和枝擅長戲曲唱腔演唱傳統客家歌謠，多次在竹東客家山歌比賽奪下第一名，曾在兩岸客家文化交流音樂會中擔任獨唱，在台灣區客家民謠比賽擔任伴奏樂師及評審，被封為客家界「金嗓山歌后」。

她同時擔任二重社區客家三腳採茶戲學會監事，協助及監督學會客家三腳採茶戲曲的劇目製作、文件整理、唱腔分析，也曾任二重社區、三重社區、永興社區天韻班的客家民謠指導老師，推動客家山歌文化不餘遺力。

縣長楊文科造訪時，謝和枝現場獻唱客家平板山歌，讓楊文科掌聲連連。謝和枝表示，她十分喜歡客家歌謠，一直努力用歌唱來傳承客家歌曲，盼吸引更多年輕人接觸，進一步去學習，希望客家山歌文化能繼續傳唱下去。

另外，竹東鎮推薦80歲模範母親劉秀麗，曾擔任婦女會理事長，操持家務數十年如一日，2個兒子台大和中醫大畢業後行醫助人，在疫情期間擔當第一線防疫人員，守護民眾健康，縣長楊文科也特地向他們致謝。