上海市官方疫情通報，統計5日新增245例本土確診、4024例本土無症狀感染者，合計4269例，人數較上日數據持續下降中。同時從3月1日至5月5日，全上海共報告本土確診5萬5131例、無症狀感染者54萬2293例，累計59萬7424例。

上海市委常委、常務副市長吳清6日在防控記者會上說明，從4月22日以來，全市疫情報告陽性感染者數量連續2周呈現下降趨勢，即時再生數（Rt）連續10多天維持在1以下，陽性檢出率逐步下降，核酸篩查檢出感染者近日已降至5000人以內，且絕大部分在封控區和隔離人群中，目前疫情社區傳播風險得到有效遏制。伴隨5日嘉定區也達到社會面基本清零標準，全上海累計7個區和浦東部分街鎮社會面基本清零。

但據澎湃新聞引述吳清說，單日新增陽性感染者數量降幅較小，社會面仍有陽性感染者報告，存在疫情反彈風險，強調重點區域、重點人群、重點環節防控任務依然艱鉅，還需要持續推進清零攻堅行動。