上海市委常委、常務副市長吳清6日在防控記者會上表示，在國家援滬醫務人員與市內醫務人員的奮力拼搏下，按照「四集中」原則，加強分類收治、中醫藥干預，努力提高治癒率、降低病亡率。目前定點醫院在院患者1萬7644人，方艙醫院在院患者9萬7327人。已治癒出院48萬1881例，占累計發現本土新冠肺炎感染者總數比例超過80％。

據澎湃新聞引述吳清表示，同時持續加大能力儲備。全市本地隔離用房總數達12萬間以上。建立市區定點醫院44家，已開放救治床位2.5萬張；方艙醫院開放床位總數19.5萬張。到5月5日，全市共佈局設置各類常態化核酸採樣點近9000個，其中5000多個點位已經開放運營。

吳清指出，仍從嚴從緊抓好社會面管控，動態梯次調整「三區」管控範圍。目前封控區人口數下降至約235萬，管控區人口數約430萬，防範區人口數上升至1667萬，並堅持非必要不離滬，嚴格落實離滬管控措施，強化區域協查和資訊推送，有效防止疫情外溢。