上櫃股票長聖(6712)及金麗科(3228)自111年5月6日起得為融資融券交易。

櫃買中心表示，長聖於110年1月8日上櫃，其上櫃期間、設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自111年5月6日起得為融資融券交易。

長聖目前實收資本額為6.18億元，記名股東總人數計有7748人，而持股1000股至50000股之股東人數為6022人，全體董事、監察人、經理人及持股超過百分之十股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為34.96%。

櫃買中心表示，金麗科於94年3月2日上櫃，其上櫃期間、設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自111年5月6日起得為融資融券交易。

金麗科目前實收資本額為6.77億元，記名股東總人數計有14819人，而持股1000股至50000股之股東人數為8512人，全體董事、監察人、經理人及持股超過百分之十股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為14.76%。