長聖（6712）三喜臨門！不僅4月營收以4412萬元，交出年增83.85％佳績外，去年度配發的5元現金、1元股票股利，也訂5/19除權除息；另外，該公司也獲中科管理局補助，布局精準健康產業。

利多不斷的長聖，自去年第二季正式轉虧為盈後，年度EPS以6元創下新高，受惠目前細胞委託製造訂單需求，已排到明年一月，法人預估其今年業績將逐季成長，並可望突破營收7 億元大關，獲利、股利將同步再創新高。

長聖表示，該公司提供多元細胞治療產品，已通過衛福部核准有5項包含免疫細胞產品有DC、DC-CIK、CIK、獨家Gamma Delta-T（GDT）治療癌症與幹細胞產品BMSC治療退化性關節炎與脊髓損傷，目前衛福部正在審閱中有不需取腫瘤的DC-CIK（WT-1）與ADSC治療慢性傷口。

此外，隨著衛福部「再生醫療三法」，預計上半年立法院通過審議，長聖也規劃今年申請異體GDT細胞治療Phase I/II新藥臨床試驗，未來發展前景備受關注。

長聖表示，除了細胞治療布局外，該公司在精準健康治療研發能量也獲得主管機關肯定，已獲中科管理局補助精準健康計畫，今年中科核定約1,700萬元補助款給予醫療機構和公司，範圍涵蓋精準預防、診斷、治療與照護等領域。