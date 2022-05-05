長聖(6712)4月營收4412萬元，月增14.5%、年增83.8%，前4月累計營收1.68億元，年成長129.86%，目前細胞委託製造訂單需求正向已排到明年1月，不過，今日多頭乏力，空方賣壓伺機出籠，股價壓低整理，晨盤跌幅約在2.7%。

長聖今年第一季合併營收1.23億元，年成長152%，創歷年同期新高，稅前淨利99.9萬元，歸屬於母公司業主淨損926萬元，每股損失0.15元。法人預期，長聖今年業績可望逐季成長，全年度營收有機會突破7億元大關。

長聖深耕布局細胞治療，隨著推出的產品技術門檻愈來愈高，各項產品毛利率也逐步提升，該公司提供多元細胞治療產品已通過衛福部核准有5項包含免疫細胞產品有DC、DC-CIK、CIK、獨家Gamma Delta-T(GDT)治療癌症與幹細胞產品BMSC治療退化性關節炎與脊髓損傷，目前衛福部正在審閱中有不需取腫瘤的DC-CIK (WT-1)與ADSC治療慢性傷口。

隨著衛福部「再生醫療三法」目標與預計上半年立法院通過審議， 長聖規劃今年申請異體GDT細胞治療Phase I/II新藥臨床試驗， 也讓公司未來發展前景備受關注。

長聖除了在細胞治療布局外，在精準健康治療研發能量也獲得主管機關肯定，日前獲中科管理局補助精準健康計畫，今年中科核定約1700萬元補助款給予醫療機構和公司，範圍涵蓋精準預防、診斷、治療與照護等領域。