證交所表示，截至目前為止，上市公司共計962家（本國上市886家及第一上市76家），第1季財務報告公告申報期限：金控公司以外之上市公司（948家）為5月15日，因適逢周日，故公告申報期限順延至5月16日（周一）。

至於上市金控公司（14家）申報期限為5月30日（周一）。證交所指出，為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。

證交所提醒，上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司之完整資訊。上傳至公開資訊觀測站之電子書，其會計師之查核報告及四大表核章等部分，應上傳已掃瞄相關人員簽章之文件，俾與實體財務報告一致。

證交所表示，為提高企業國際能見度，吸引外資投資，同時提升發行公司申報效率暨降低投資人閱讀XBRL文件之障礙，自108年第一季起正式採用Inline XBRL（iXBRL）申報。此一XBRL新格式技術之運用，將使財務報告可直接以IE、Chrome等網際網路瀏覽器開啟閱讀，無需借助XBRL之專用軟體，具有機器可讀及人可讀之優點。