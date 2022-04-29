證交所表示，越南控-DR（9110）依規定公告並申報之110年度合併財務報告，顯示其淨值已低於合併財務報告所列示股本二分之一（5元以下），今（29）日依營業細則第49條之1第9項第2款規定，公告自下周三（5月4日）起，列為變更交易方法，即打入全額交割股。