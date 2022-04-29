越南控-DR自5月4日起列變更交易方法 18:262022/04/29 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，越南控-DR（9110）依規定公告並申報之110年度合併財務報告，顯示其淨值已低於合併財務報告所列示股本二分之一（5元以下），今（29）日依營業細則第49條之1第9項第2款規定，公告自下周三（5月4日）起，列為變更交易方法，即打入全額交割股。 證交所 擬配6.4元股利 第八屆公司治理評鑑上市櫃 各有46家及36家進榜前5％ #越南控 #DR #列變更交易 #證交所 #依規定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》Meta等成長股領軍 美股大漲、費半飆升5.6%(2-2) 09:022022/04/29 財經 工研院生醫系列課程 招生 04:102022/04/27 專題周報 《證交所》4公司5月於證交所法說 場次公布 07:482022/04/27 財經 美股早盤暴跌500點 那指跌超過3％ 台積電ADR重挫逾3％ 21:452022/04/26 財經 跌出全球前10大！ 台積電市值失守14兆 04:102022/04/28 財經要聞 曾之喬精采工作放心底 就怕刺激居隔尪 04:102022/04/27 時尚消費 《證交所》公告快易查28日上線 關鍵字網羅全到位 07:382022/04/27 財經 美股早盤齊揚 道指漲逾百點 台積電ADR小跌 21:482022/04/27 財經 美GDP意外萎縮 美股早盤漲逾百點 聯電ADR大漲超過5％ 21:552022/04/28 財經 晶豪科Q1獲利9.57億 同期新高 04:102022/04/29 證券．權證 《半導體》十銓端5600MHz高頻DDR5標準型記憶體 15:292022/04/26 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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