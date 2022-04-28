美國第一季GDP意外萎縮，下降1.4%，遠低於市場預期的1%成長，10年期美債殖利率升至2.836%。美股早盤3大指數齊揚，道瓊工業指數漲逾百點，那斯達克指數上漲約1%，台積電ADR漲逾2%，聯電ADR大漲逾5%。

截至台北時間21點47分，道瓊工業指數上漲182.09點（或0.55%），暫報33484.02點；那斯達克指數上漲114.65點（或0.92%），暫報12603.58點；標普500指數上漲35.55點（或0.85%），暫報4219.51點；費城半導體指數下跌63.02點（或2.18%），暫報2957.93點。

5大科技巨頭齊齊上漲，谷歌、網飛小漲，蘋果、亞馬遜小漲約2%，Meta公布臉書上季活躍用戶恢復成長，股價大漲逾13%，來到198.32美元，電動車大廠特斯拉下跌約4.5%。

半導體類股方面，艾司摩爾和輝達漲逾2%，英特爾和超微小漲約1.5%，至於歷經重挫的台積電ADR則上漲超過2%，暫報92.4美元，聯電ADR則延續周三的漲勢，上漲超過5%，來到8.18美元。