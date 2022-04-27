美國重量級科技股財報本周陸續登場，市場聚焦Meta、高通等多家企業盤後公布財報，10年期美債殖利率來到2.757%。美股周三早盤一甩昨日疲軟走勢，三大指數齊開高，道瓊工業指數漲逾百點，那斯達克指數小漲0.3%。費城半導體指數小跌0.3%，台積電ADR持續下挫，跌幅約0.4%。

截至台北時間21點34分，道瓊工業指數上漲140.48點（或0.42%），暫報33380.66點；那斯達克指數上漲46.61點（或0.37%），暫報12537.35點；標普500指數上漲14.61點（或0.35%），暫報4189.81點；費城半導體指數下跌9.7點（或0.33%），暫報2899.42點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果小漲0.7%，亞馬遜漲幅近1%，網飛和臉書小跌，谷歌重挫3.5%；半導體類股歷經昨日慘跌，今開盤普遍小漲，輝達和超微漲逾1%，艾司摩爾小漲約0.3%，英特爾漲0.5%，台積電ADR仍有賣壓，小跌約0.4%，暫報92.38美元，聯電ADR則大漲4%，暫報7.8美元。