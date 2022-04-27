晶圓雙雄-台積電（2330）及聯電（2303）前一天美股ADR各以大跌3.61％及5.06％作收，股價持續探底，今（27）日台股一開盤，雙雙直接跳水重挫，台積電最低來到527元大跌19元，創去年5月13日來新低，市值跌破14兆元、來到13.67兆元，聯電盤中來到43.55元，為去年5月18日來新低。

除了晶圓雙雄ADR大跌之外，在美股ADR交易的日月光投控，前一天美股ADR收跌5.71％，今天股價最低觸及90.7元大跌4.42％，寫下去年1月中旬來新低。

美國費半導體指數前一天收跌4.38％，收盤跌破3,000點大關，收在2,909點，是四大指數中跌幅最深，台股半導體股今天也難逃重挫命運，上市半導體股盤中最低來到357.53點，與台積電一樣是去年5月13日來新低。

就個股來看，上市半導體股上漲股寥寥可數，僅有統懋、智原．威鋒電子、力成、瑞昱 、立萬利及新唐等盤中出現上揚或平盤，其餘都大跌，達能、訊芯-KY、天鈺等跌幅都超過半根跌停。

此外，華東、聯鈞、立積、富鼎、界霖、嘉晶、揚智、穎崴、松翰、敦泰、台勝科、瑞鼎、光罩、茂矽、聯傑、祥碩、迅杰、邦電、致新、愛普*、力智、虹冠電、晶心科、辛耘、日月光投控、南亞科、景碩、麗正、矽創等近30檔半導體股跌幅都在3～4％以上。