美股周二血流成河，科技、半導體股跌勢最慘重，周三台股開跌217.47點報16427.32點，早盤一度大跌425.38點至16219.41點，摔至去年10月3日以來的七個月低點，距離去年10月的16162點低點支撐，只剩57點左右的差距，台積電收當日最低，電子、半導體一片哀嚎，隨後生醫成功翻紅，風電、電信、防疫等穩局，電子零件、航運跌幅收斂，台股驚險守住16300大關，本周僅第三個交易日已跌824.6點，月線更摜殺一根近1500點大跌的長黑棒。

周三收盤，加權指數下跌341.44點或2.05%，報16303.35點，成交量略增至2975.62億元；櫃檯指數下跌2.59點或1.33%，報192.07點，成交量724.24億元。

晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)雙雙跳水重挫，台積電收在最低來到526元，大跌20元或3.66%，創去年5月13日來新低，市值跌破14兆元、來到13.64兆元；聯電盤中來到43.55元，為去年5月18日來新低，收跌2.95%報44.40元。周三、周四將分別召開法說會的聯發科(2454)、日月光投控(3711)雙雙跌逾3%，日月光盤中也寫下去年1月中旬來新低。半導體類指周三盤中最低來到357.53點，與台積電一樣是去年5月13日來新低，終場收跌3.22%報358.21點，居上市類股跌幅第二，跌幅最劇為玻陶的3.38%。電子、光電、紡織、造紙、電纜也都跌逾2%，成交比重，電子、半導體分別重返5成、3成占比，航運則減少7.3個百分點至13.23%占比。

高價股跌得鼻青臉腫，但午後跌幅已收斂甚至翻紅，股后信驊(5274)翻紅一度超車矽力-KY(6415)，重返股王寶座，但矽力-KY拉回平台，再奪回股王之權。力旺(3529)千元大關岌岌可危，隨後翻紅收漲逾2%，高價的世芯-KY(3661)也翻紅強漲逾5%，然大立光(3008)、祥碩(5269)、旭隼(6409)等仍走疲。

網通族群於近期盤勢中逆勢上漲，周三收跌0.42%相對緩和，智易(3596)、中磊(5388)表現持續有撐，其中，中磊再來到近期收盤新高，低軌衛星推升Q1獲利的昇達科(3491)也逆勢紅。有資金避風港概念的電信股近期強力吸金，中華電(2412)、遠傳(4904)分別再寫新高價及約9年新高紀錄，台灣大(3045)收黑，但周二股價已創2021年8月以來新高。航運除了散裝力挺，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)也回神收在平盤附近。

第一季獲利陸續發布中，欣興(3037)、力成(6239)、旺宏(2337)獲外資升價，股價逆勢分漲8.5%、1%、0.66%。被動元件龍頭的國巨(2327)周三起啟動庫藏股護盤，預計買回5500張自家股票，由於首季獲利重返1個股本，且本季營收財測不弱，估可望持續成長0～3%，激勵國巨股價逆勢翻紅，盤中重返400元整數大關，收漲逾2%。

近來以勞動基金為主的政府基金透過自營部位積極加碼，官股銀行部位也持續敲進。勞動基金運用局副局長劉麗瑜信心喊話表示，目前台灣產業基本面穩健，一時的波動在所難免，反而是長線布局的好時機。

投顧分析師指出，目前量能仍稍微不足，最近的升息、資金緊縮、俄烏戰爭、本土疫情等利空題材尚未落底，長線來看，仍難脫空頭格局，不過由於台股位階偏低，短線有機會醞釀反彈，加上蘋果財報公布在即，不排除能挹注一波反彈。第一金投顧董事長陳奕光也認為，預期集中市場將進入熊市反彈，建議明後兩日，投資人現股操作不需殺低，槓桿操作者則留意停損問題。未來看好晶圓大廠、航運(航空、散裝、貨櫃等高殖利率股)、無缺料和庫存問題的網通族群、防疫概念股(感冒藥、快篩劑)等族群。