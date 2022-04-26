（22:37更新）5大科技巨頭跌勢加劇，網飛、亞馬遜、臉書跌超過3%，蘋果、谷哥跌逾2%；半導體類股殺成一片，英特爾跌約2%，超微、艾司摩爾跌逾4%，輝達跌幅近5%。

（22:22更新）道瓊工業指數跌幅擴大，下跌369.92點（或1.09%），暫報33679.84點；那斯達克指數一路下探，大跌327.68點（或2.52%），暫報12677.17點，標普500指數跌約1%，費城半導體指數跌幅近3%；台積電ADR重挫逾3%，來到93.31美元，聯電ADR下跌逾3%。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）警告核戰風險，呼籲西方國家不要低估核戰的風險，反映俄烏戰火趨近白熱化，10年期美債殖利率降至2.745%。美股周二（26日）早盤齊挫，道瓊工業指數跌逾200點，那斯達克指數跌超過1%，台積電ADR挫約1.6%。

截至台北時間21點39分，道瓊工業指數下跌220.89點（或0.65%），暫報33828.57點；那斯達克指數下跌163.08點（或1.25%），暫報12841.77點；標普500指數下跌32.61點（或0.76%），暫報4263.51點；費城半導體指數下跌63.38點（或2.08%），暫報2979.01點。

5大科技巨頭齊挫，除蘋果外均有超過2%的跌幅，蘋果小跌約1%，特斯拉創辦人馬斯克成功收購推特（Twitter），推特下跌1.76%，特斯拉下跌約1.6%；台積電ADR下跌1.64%，聯電ADR下跌2.78%。

摩根士丹利美股策略師警告，防禦性類股當前價格昂貴，上漲空間相對有限，引發投資人擔憂難找資金避風港，標普500指數可能隨時進入熊市，預估下個月左右將從1月高點跌約20%。