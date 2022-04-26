台股愈震盪，國人愈愛定期定額台股基金！據投信投顧公會網站統計，國人2022年3月定期定額台股基金統計，不論投資筆數、人數、金額，均創下2019年以來新高，顯示在疫情、升息、戰爭干擾下，定期定額已成台股基金投資顯學，法人建議，台股中長線看好，搭配績效前段班的台股基金，未來投資贏面更大，更能穩健獲取台股中長線「成長財」。

新光台灣富貴基金經理人南震杰表示，俄烏戰爭持續時間超越原本預期，後續景氣受到通膨持續擴大影響，需求有減弱的風險，加上利率上升帶動期望報酬率上升，同時間企業獲利受到需求減少影響，獲利成長可能停滯，預估第二季指數區間為大箱型整理。但對電子股來說，半導體上游的矽晶圓、ABF載板等利基族群，景氣能見度都相當遠，預估2022矽晶圓與ABF載板供需缺口擴大，未來營收獲利加持，更有利於中長線投資，另外，電子下游族群，則看好伺服器、電動車，同樣基本面佳，具備長線成長題材，未來股價表現不看淡，投資人趁現階段股價逢低，透過台股基金定期定額佈局。

南震杰指出，台股第二季投資主軸，電子股仍舊看好半導體上游的矽晶圓、ABF載板等利基族群，景氣能見度都相當遠，預估2022矽晶圓與ABF載板供需缺口擴大，未來營收獲利加持，更有利於中長線投資，另外，電子下游族群，則看好伺服器、電動車，同樣基本面佳，具備長線成長題材，未來股價表現不看淡，投資人趁現階段股價逢低，透過台股基金定期定額布局，拉長投資期間來看，都是追求台股「成長財」的穩健投資方式；中長線來看，仍看好科技股發展，AI 、高速運算和電動車需求持續，晶圓代工、ABF、矽晶圓仍會供不應求，簡單來說，缺貨的產品會是今年較好的投資標的，另外台灣電力緊缺，政府積極推動綠電，綠電亦是世界趨勢，也是未來法人會著墨投資的方向，

南震杰建議，目前台股本益比僅13倍上下，評價面相當便宜，投信法人仍看好電子產業結構性成長前景，由於電子股景氣能見度逐漸明朗，企業獲利預期仍維持在高檔水準，台股中長線投資價值浮現，建議投資人趁4月大盤處於大箱型震盪期間，若覺得選股難度增加，不妨改佈局台股基金，作中長期以上的定期定額扣款規劃，更能掌握台股後市續漲空間，長線釣大魚。

永豐投信指出，近期台股也面臨較大的整理壓力，台股投資氣氛暫居觀望，電子族群呈現較大的震盪，升息與通膨題材股如金融、傳產、原物料股雖在歷經3月份漲勢後，暫時進入股價盤整期，不過，金融、傳產每年都會在股東會、除權息前，帶動參與除息行情等，加上升息與通膨帶動的營運面挹注，股價修正具備下檔支撐，殖利率價值股仍將帶動投資與存股需求，投資宜採防禦、價值型策略為主。