美股昨夜在科技股甩尾助攻下，四大指數攜手收高，日韓股市今早跟隨彈升，台股也跟上多頭腳步，開高56.94點、為16677.84點，隨後在台積電(2330)引領權值大軍坐鎮，風力發電概念股齊發威及航運、生化、觀光等攜手衝鋒，大盤漲點持續擴大至約百點，但因個股漲勢縮減，指數漸漸走低。

分析師指出，今日台股開高走低，持穩有餘但上攻力道不足，電子股目前仍在整理，無法擔任盤面主流，俄烏戰事、國內疫情都有變數，多頭資金較為謹慎，預期台股仍需時間來消化賣壓，暫時難脫區間盤整格局。

盤面上，台積電開高3元，早盤高點551元、漲幅約0.7%；IC設計賣壓沉重，股王矽力-KY(6415)跌幅在7%以上、聯發科(2454)將在明(27)日舉行法說會，多頭選擇觀望，股價跌幅約1%左右；東鹼(1708)股價在日前突破新高後，獲利回吐賣壓出籠，股價連6黑，今日跌破月均線，跌幅在3%以上；風力發電族群士氣如虹，上緯投控(3708)、潤泰材(8463)衝上漲停板鎖住，世紀鋼(9958)、大亞(1609)等漲幅都在5%以上；華新(1605)投信加碼不放手，盤中漲幅一度逾8%。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股短線投資氣氛欲強不易，指數震盪走勢將加劇，操作上不妨適度逢低承接訂單能見度高、展望具高成長性等優質股，亦可挑選高殖利率優質個股。

葉獻文指出，通膨、國際經濟數據、終端需求雜音等讓市場對未來展望轉為保守，加上聯準會堅定的鷹派立場讓市場出現明顯拉回走勢，且本週美股將公布財報企業超過1100家，與台股相關供應鏈高度連動的美國重量級科技股，如德儀、高通、英特爾、蘋果等都將公布財報，使得觀望氣氛再起，投資人將從中找尋經濟狀況、消費展望，以及企業對抗通膨的能力的線索，預期本週台股呈現區間震盪機率高，若能釋出正向展望，可提振近期震盪行情走勢。