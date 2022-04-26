台股加權指數26日開高在16,677.84點，權王台積電（2330）也開高在550元，IC設計族群跌包括敦泰（3545）、創惟（6104）等跌深反彈，帶動電子類指數翻揚，航運股及電線電纜族群也齊步向上，台股早盤呈現反彈，上漲80餘點。

美股25日尾盤走高，科技股帶動反彈，因市場期待本周大型科技企業的財報表現的影響，美債殖利率下滑也有助股市的反彈；經濟擔憂仍影響景氣循環股的表現，西德州原油期貨下跌3.5％，跌落每桶100美元價位，則是拖累能源股。

道瓊工業平均指數4月25日終場上漲0.70％（238.06點）、收34,049.46點。

那斯達克指數上漲1.29％（165.56點）、收13,004.85點。

費城半導體指數上漲1.76％（52.56點）、收3,042.39點。

元富投顧指出，4月以來干擾股市的三隻黑天鵝，至今仍揮之不去，俄烏戰爭持續膠著，台灣和中國大陸疫情加速擴散，而聯準會（Fed）升息的力道又猛又快，才是市場最大殺傷力。

美國高成長的科技股，尤其高價、高本益比的成長股，補跌的壓力尚未結束，大盤指數破低點後，將再向下尋求支撐，短線17,000點成了套牢區，建議利用震盪汰弱留強。