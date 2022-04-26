綠色金融再創新，永豐銀行推動綠電交易網絡，導入信託架構促進綠能創電、售電業者及購電三方互信，協助中、小型業者取得綠電，創造多方共贏。永豐銀行資深副總經理歐陽子能26日表示，永豐近年積極響應政策開展綠色金融服務，因應綠電市場自由化趨勢，與售電業者南方電力簽約合作，永豐將提供綠電交易押標金、保證金、電費及儲能輔助服務價金收入等信託管理機制，提升交易過程的金流安全管理，協助企業夥伴加速達成淨零減碳目標，邁步永續經營。

歐陽子能指出，投入建置太陽光電者的業者與需求綠電的企業均快速成長，但因個別產業的規模、熟悉度等因素而影響綠電的市場發展；永豐與南方電力此次針對中、小型企業最常見的金流託管議題，合力提供創新信託服務，用於提升綠電用戶、發電業及售電業之間購電或轉售的安全性，亦有助永豐綠能融資業務的整體風險管理，透過發揮金融影響力，逐步建構並提供便捷且安全的交易網絡。

歐陽子能指出，與南方電力也同步簽約合作，將透過信託方式，共同協助儲能設備業者經由合格交易者於台電旗下的電力交易平台標售電力，所儲備電力可售回台電以緩解用電量大時的需求；信託機制亦大幅提升儲能設備業者與合格交易者間的金流安全。

永豐銀行表示，響應主管機關「綠色金融2.0」及「信託2.0」政策，2021年即創新推出地方回饋金信託機制，協助能源業者管理回饋地方的款項以協助綠能產業發展，未來將持續以創新思維、提供客戶新型態的綠色金融服務，攜手產業達成節能和淨零碳排的永續營運目標。