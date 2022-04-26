美聯準會官員一連串鷹派言論觸發市場緊張情緒，美股震央向外擴散，加上中國延長防疫管控、俄烏衝突造成的影響包括原物料價格高漲推升通膨，都暫時未獲緩解，造成近期台股多方缺乏施力重心，盤勢震盪修正。不過元大投信認為，台灣目前資金面相對充沛，且台股高現金股息殖利率優勢持續，是應對全球通膨環境之良好標的，第二季可把握原物料、除權息行情，低接具有成熟商業模式的高股息龍頭股，作為核心部位。

元大投信指出，近期聯準會官員甚至喊出單次FOMC會議升息3碼言論，震驚市場，雖克里夫蘭聯儲主席梅斯特(Mester)表示沒有必要如此激進，希望是逐次升息2碼，在年底前將基準利率升至2.5％區間，但投資人對聯準會的政策立場已是驚弓之鳥，華爾街也同步反映對資金面以及升息衝擊經濟的擔憂，股市大跌以對。在這樣的背景環境下，再有中國採行清零防疫政策，封鎖華東包含上海、昆山、蘇州長三角生產運作，引發供應鏈斷鏈危機，原市場期待的4月底逐步解除管控落空，均拖累台股電子股，造成大盤回檔壓力。元大全球未來通訊(00861)ETF研究團隊表示，受聯準會官員連續表態立場影響，風險性資產遭到拋售VIX指數短線飆高遠超長期平均，在Netflix第一季財報揭露訂閱用戶大幅流失，造成股價重挫後，本週將迎超重量級科技股財報週，由Alphabet、Microsoft打頭陣，接著Meta、Twitter，然後是Apple、Amazon、Intel等，目前市場對於財報反映明顯，就算對營收、獲利下修已有準備，但若表現太差還是有可能股價重挫，拖累科技股族群表現。另本週美國將公布3月份的核心PCE數據，亦是5月FOMC會議前重點指標。台股部分，元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，近期雖然聯準會官員頻頻釋出鷹派言論，但利率政策採先鷹後鴿的路徑，是對經濟衝擊影響較低的方式，且台灣整體資金面相對充沛，同時景氣狀況續佳，經濟部統計處公布3月製造業生產指數與工業生產指數，均創同期新高並連續26個月正成長；而在投資與出口雙強下，台灣經濟研究院最新預測亦維持今年台灣GDP成長率4.1％不變，台股在度過短線亂流後，續走長多格局值得期待。

產業指標台積電維持2022年營收年成長與資本支出目標，第一季財報在先進製程與新台幣貶值的帶動下，營收與獲利雙雙優於財測，並創歷史新高，毛利率則超越財測高標，其中車用與高速運算營收成長最為強勁，是科技股中長線展望定心丸。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊分析，整體而言，具競爭力的台股龍頭企業不僅能在景氣擴張時期運用豐沛資源掌握產業先機，在景氣換檔階段亦能憑藉成熟商業模式抵禦波動，加上台灣權值股不乏具高現金股息殖利率者，隨時序逐步進入股利發放旺季，仍是渡過通膨時期的良好標的，建議第二季關注晶片升級、高速傳輸、AI晶片、電動車與Server趨勢相關題材，並把握原物料行情，作為第二季操作重點。