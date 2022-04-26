記憶體品牌廠十銓(4967)為因應未來DDR5記憶體平台規格的演進及發展趨勢，以精湛的研發實力及優良的產品品質，周二宣布TEAMGROUP ELITE U-DIMM DDR5標準型記憶體成功研發出符合JEDEC協會定義，頻率高達5600MHz 1.1V的高效能規格，並同步送樣至各大主機板廠進行密切的合作驗證，在DDR5全新世代來臨之際，全力推出與各板廠有完整相容性及高品質的效能與規格再進化之記憶體產品。

十銓在DDR5全新世代中搶先布局，於去年領先業界首波推出TEAMGROUP ELITE U-DIMM DDR5 4800MHz 1.1V的標準型記憶體後，周二更宣布將規格頻率提升至5600MHz，電壓維持在1.1V設定，讓消費者享受高效能體驗的同時依然節能省電，使用電腦無負擔，此外，容量規格更提供8GBx2、16GBx2及32GBx2等多款容量供消費者自由選擇，輕鬆享受流暢的同步多工處理作業，帶來穩定、高效及低功耗三者兼具的卓越產品。

十銓憑藉成熟的研發實力，努力不懈開發優異的DDR5解決方案，無論是超頻電競類型或標準型記憶體模組，在探索產品極限的同時也運籌未來市場發展，為全球消費者帶來高品質且傑出效能的DDR5解決方案，完整滿足消費者高速運算需求。