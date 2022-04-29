證交所統計，本周集中交易市場成交值為1.4兆元，創下近六周來最大量本周指數跌幅約為2.54％，上市股票總市值達51.49兆元，單周蒸發1.31兆元。

證交所統計，本周台股收在16,592點，周跌432點，跌幅2.54％，台灣50指數收盤跌幅2.29％，寶島股價指數收盤為跌幅2.69％，主因櫃買跌勢比集中市場大，櫃買指數跌了4.27％。

產業別指數方面，漲幅以通信網路類指數上漲0.35％為最大，跌幅以鋼鐵類指數下跌6.1％為最大；本周集中交易市場成交值為1.4兆元，全體上市股票成交值為1.31兆元，股票成交量周轉率為2.72％。

證交所指出，累計今年初開盤迄4月底止，共75個交易日，集中市場總成交金額為22.55兆元，市場日平均成交金額為3,006.77億元，股票成交量周轉率為42.12％，股票日平均成交量周轉率為0.56％。

另到4月底止，全體上市公司總市值為51.49兆元，周市值減少1.31兆元，周減幅約為2.49％。