疫情急速升溫，昨（7）日本土確診數已飆至46377例，但民眾卻連最基本的快篩劑都買不到，國民黨前立委蔡正元就羅列出某位大官過去的作為，狂酸「很會練肖話」，並說「當然他今天還會繼續練肖話，肖話一羅框，全民只好繼續當肖也」。

蔡正元在臉書表示，有一位大官很會練肖話，指出他過去反對普篩，還兇巴巴處罰彰化普篩的小官，結果現在疫情擴大，就出現「類普篩」；因為「那個大官」反對普篩後也反對快篩，導致許多廠商拿不到進口證，結果現在疫情擴大，突然綠友友們就可以進口快篩劑了。

蔡正元還指出，「那個大官」過去批評大陸方艙醫院，也沒想到要搞美式戰備醫院，還認為台灣醫療量能充足，因此什麼都不做，如今疫情擴大，只能任憑急診室擠爆，不得不拒收病人，造成人間悲劇。

蔡正元狂酸，儘管如此「那個大官」還是每天在練肖話，「因為他把全民當肖也，以為練肖話哄一哄就可」，並說「他今天還會繼續練肖話，肖話一羅框，全民只好繼續當肖也」。