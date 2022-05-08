民進黨立委蔡適應5月初傳出確診，他今（8日）在臉書透露，確診5天以來的身體狀況，目前僅身體稍微發燒、聲音比較沙啞，在中央流行疫情指揮中心的分類中，自己屬於輕症，會盡快讓自己身體好起來，感謝朋友的關心。

蔡適應說，適逢母親節，祝福全天下媽媽母親節快樂，準備了康乃馨給各社區，比較遺憾的是自己往年都會親自去市場發送，今年僅能透過社區管委會、里長等協助發送，感謝管委會及里長協助。

母親節是否要跟母親一起聚餐？蔡適應說，網路有很多調查，很多人把跟母親聚餐做了調整，自己會等居家隔離結束後再跟母親聚餐，另外，也要特別感謝國軍，因疫情、國防也無法回家陪家人，要特別跟他們說聲「辛苦了！謝謝大家！」

蔡適應於本月3日在臉書表示，清晨在家進行例行快篩時發現呈現陽性反應，因此前往採檢PCR，得到確診消息，不過除喉嚨乾癢、鼻塞外，暫無大礙，隨即待在家一人一室隔離靜養中。