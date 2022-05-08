在母親節這一天，不見得每個母親都能爽快開心慶祝這一天。美女醫師黃宥嘉2011年與豪門老公陳文彥結婚，婚姻僅維持6年就告吹，離婚後黃宥嘉經常上節目大方聊前夫與昔日婆家的事情，因此造成兩造鬧得不愉快，適逢母親節，昨天(5/7)黃宥嘉曝光與前夫的對話截圖，透露對方想在母親節當週帶走孩子，她不忍了直接嗆回去。

美女醫師黃宥嘉原先是豪門媳婦，但最終這段婚姻成為人生中的傷痕，她多次在節目上吐露過去在婚姻中的苦，當年她為了給夫家傳宗接代，歷經千辛萬苦做試管嬰兒，終於生下兒子，但卻換來各種羞辱，因此最終不願隱忍而離婚，如今孩子跟著她生活，前夫擁有探視權。

適逢母親節，但黃宥嘉po的不是節日慶祝文，而是前夫突如其來的叨擾，她昨天在臉書發文，直接附上與前夫的line對話截圖，男方劈頭就表示自己已在她家樓下，約莫當天早上9點多，目的是帶孩子回家，「你速將兄弟送下樓，物破壞我行使小孩的探視權」，同時打了電話給她，但黃宥嘉沒接，僅冷回他：「本週母親節。勿亂」。

黃宥嘉隨著截圖也寫下感想：「難道本週日不是母親節嗎？我看很多百貨公司活動都是到5月8日啊。建議前夫多逛百貨公司或是上網購物比較有季節感」，更吐露這樣的事情，她幾乎每年母親節都要遇上，非常無奈，眾人紛紛為她打抱不平「使探視權也不是這樣用的吧…」、「前夫根本忘記母親節」、「以後父親節比照辦理」。