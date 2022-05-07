佳格(1227)旗下擁四大品牌「桂格」、「福樂」、「得意的一天」、「桂格 天地合補」，至今已推出超過600項產品。目前台灣本土疫情嚴峻，補充營養增強免疫力產品受到歡迎，加上適逢母親節，桂格滴雞精祭出優惠全力搶攻市場商機。

台灣每日確診人數越來越多，雖然政策沒有規定禁止內用，但已有不少人減少去外食，相對部分食品廠聚焦餐廳客戶市場，佳格的產品主攻家庭市場，需求沒有減少還逆勢增加，對營運來說反而有所幫助。

桂格滴雞精榮獲2022年具有食品屆奧斯卡獎項之稱的世界品質獎(Monde Selection)金獎，全方位品管通過600項檢驗，為了搶食母親節商機，在各種不同通路同步推出優惠，將為第2季業績帶來動能。

佳格為台灣最大穀物營養品供應商，以往商品客戶群多以中老年族群客戶較多，近年積極推出一系列針對年輕族群設計的新產品，推出高湯粥、濃湯燕麥等，把健康的燕麥加到濃湯、高湯中，年輕人接受度大增，在疫情期間，銷售成績十分出色。