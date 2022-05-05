資本額僅200萬元的高登環球生醫有限公司，近日因獲邀投標政府採購國外快篩試劑引發爭議。國民黨立委林奕華今天加碼爆料，高登獲邀與會當天衛福部即通過其5劑裝的快篩產品，疑是為加入快篩國家隊鋪路，衛福部長陳時中回應，兩者完全沒有關係，那是高登自己前來申請，自己無法限制誰不能接生意，只要符合醫材商資格都可以投標。

立法院社福及衛環委員會今天邀陳時中前來針對快篩之亂進行備詢，林奕華先詢問衛福部是何時找國內12家具醫材商資格的業者前來開會，討論輸入快篩試劑時程？起初陳時中回不清楚，過了約5分鐘才由幕僚代回是在4月28日召開會議。

林奕華說，相當湊巧，4月28日當天不僅衛福部找12家廠商前來討論投標事宜，原先僅有2劑裝與25劑裝獲核准輸入的高登環球生醫，當天還獲准5劑裝的快篩產品，為何要申請5劑裝？難道是因為這樣才能成為快篩國家隊一員？

陳時中反駁，那是廠商根據自己有什麼樣的產品而前來申請，「只是我們准他而以，與那（快篩國家隊）一點關係都沒有。」

林奕華進一步質疑，依據醫療器材管理法醫療器材優良運銷準則，僅200萬資本額的高登環球生醫應無法取得醫材商認證，對此食藥署長吳秀梅解釋，醫材商認定會依不同品項而有不同要求，「他不屬於我們需要做GDP（醫療器材優良運銷準則）的廠商」，與資本額無關。

林奕華接著詢問，高登環球生醫欲引進的賽特瑞恩家用型新冠肺炎抗原快篩劑套組（Celltrion DiaTrust COVID-19 Ag Home Test Kit），在台灣是否有總代理？為何亞培、羅氏快篩都強調要與原廠總代理購買？這款賽特瑞恩就不用？陳時中第一時間稱不知道有沒有總代理，吳秀梅也回沒有，最後被林奕華拿出原廠授權書打臉。

林奕華說，賽特瑞恩快篩在台灣是由因思銳國際股份有限公司擔任總代理，並舉出原廠授權書，質問高登環球生醫究竟有無取得原廠授權書？痛批衛福部邀廠商前來投標卻沒做好事先審查。

陳時中回應，現在各廠商都還沒與指揮中心議約，「為何要拿未發生的事說還沒審查？」，強調只要廠商前來議約，衛福部就會進行審查，透過條約就足以限制可能發生的問題，當然若國內總代理有意願來談，我們也樂意，「但難道只能給代理商賺錢，台灣的廠商不能賺？」