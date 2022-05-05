產品情境組圖，乾洗手。（SAWAA提供）

產品情境組圖，洗手露。（SAWAA提供）

禮盒情境圖。（SAWAA提供）

輕保養視覺圖。（SAWAA提供）

專業保養SAWAA 從2019年上市以來推出七樣臉部保養的輕保養Refreshing Series系列，鮮明的美學讓大眾為之一亮，與瑞士本質工作室 Essentia Studio 合作，以極簡設計打破大眾對台灣品牌的刻板印象。

由新月保濕護唇膏與月相護唇膏的高級時尚感，呈現SAWAA對於產品的製程與堅持，完整包裝產品同時也體現SAWAA經典的極簡設計，深受時尚圈人士的喜愛及推崇，成為了品牌的標誌產品。

為維護環境保育與零動物實驗議題，SAWAA秉持善待肌膚的同時，也溫柔善待世界的每個角落。結合極簡美學及環保議題，使用玻璃回收材質 「鈉鈣玻璃」，作為臉部保養的包裝材質，延續自然與生活的永續發展。

系列首發新品浪花漫漫洗手露帶來溫和的細緻泡沫觸感，浪花漫漫洗手露的沉穩木質香氣，杜絕人工香精香料，以柔和的自然木質精油調和，醒目薰衣草、大西洋雪松、迷迭香與廣藿香。

SAWAA新品「淨｜手部潔膚禮盒」，結合兩款手部清潔推出禮盒也能作為季節送禮、入厝禮、日常送禮等等，送禮自用都相宜。