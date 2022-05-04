台南某民間國樂團4月底在台南生活美學館舉辦音樂會後，傳出演出前一天樂團指揮的家人確診，但指揮因快篩陰性，當天照常出席指揮，2天後才因身體不適快篩陽性，經PCR發現確診。生活美學館直到4日才得知此事，除立即進行清消作業，也緊急通知當天密切接觸者自我健康監測。

據了解，該國樂團於4月30日下午在生活美學館舉行音樂會，表演時間約2個小時，演出人員約5、60人，觀眾2、300人。其中，部分樂器表演者需脫口罩吹奏，指揮則全程戴口罩。

該名指揮的家人4月29日確診後，指揮因快篩陰性，隔天仍前往生活美學館演出，5月2日因身體出現症狀，再度快篩陽性後，同日檢測PCR陽性確診。

由於指揮確診後，並未立即通知生活美學館及國樂團成員，引發部分國樂團成員及觀眾的不滿，擔心出現防疫破口。生活美學館今天得知消息，經與該名指揮確認，才緊急進行清消作業，並通知當天上班員工與志工自我健康監測。

對此，衛生局認為，根據中央流行指揮疫情中心的最新規定，疫調日期以發病日前後2天為主，初步看來，該指揮並未違規，但仍將深入調查。