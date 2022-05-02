台北市立國樂團今日宣布，自5月起由旅德青年音樂家張宇安擔任新任首席指揮，上一任首席指揮瞿春泉，目前也以榮譽指揮暨藝術顧問的身分，持續參與北市國的音樂會演出。

張宇安來自澎湖，16歲時因馬公高中國樂社開始接觸音樂，之後進入台灣師範大學音樂學系就讀，主修竹笛，並由許瀞心教授啟蒙指揮，自音樂學系碩士班指揮主修畢業後，再赴德國柏林漢斯・艾斯勒音樂學院深造管弦樂指揮專業。

2016年張宇安獲布加勒斯特國際指揮大賽（Bucharest International Conducting Competition）首獎，2018年獲邀參與檀閣鄔音樂節（Tanglewood Music Festival）指揮其交響樂團，2018至20樂季出任美國波士頓交響樂團（Boston Symphony Orchestra）助理指揮，至今持續於歐美亞各地客席指揮演出，目前旅居德國柏林。

北市國表示，張宇安上任後的首場音樂會將在今年9月於國家音樂廳登場。