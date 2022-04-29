疾管署驚傳有員工確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中證實，疾管署署長周志浩的秘書於昨天確診，下午獲知訊息後，署長就在辦公室中進行隔離，快篩及PCR結果皆為陰性，目前正在進行「3+4」居家隔離。至於指揮中心其他成員，陳時中表示自己、莊人祥、羅一鈞都和周署長的秘書往來不多，因此照常出席記者會。

陳時中說，由於疾管署已向台北市衛生局申請為「關鍵基礎設施」，因此有適用相關辦法，不過剛好署長正在交接期，因此會照規定完成居家隔離「3+4」，他目前身體健康良好，只是不方便下來和大家打招呼。

中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，疾病管制署主任秘書室昨(28)日一名同仁因有呼吸道症狀，經快篩為陽性，疾管署已在第一時間協助安排該位同仁就醫，目前居家照護中；並匡列6位密切接觸者(含指揮中心疫情監測組組長周志浩)，採檢結果均為陰性，目前健康狀況良好，正進行居家隔離。

指揮中心表示，為確保其餘人員健康安全，已安排同樓層但工作區域未重疊、非密切接觸者之指揮中心發言人莊人祥及醫療應變組副組長羅一鈞進行採檢，結果均為陰性，將持續落實自我健康監測。